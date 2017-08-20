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Кинэн: стать лидером «Куньлуня» — это следующая задача Вольски

20 августа 2017, воскресенье. 12:45 Хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал о приглашении в команду форварда Войтека Вольски, восстановившегося после травмы спинного мозга.

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«В первую очередь, это отлично для него, потому что у Войтека было серьёзное повреждение спины. Во-вторых, для начала мы изучили его показатели, ещё раз проверили его здоровье. Он в хорошем состоянии. Мы поговорили с ним, Вольски рад присоединиться к нашей команде.

Ещё рано говорить о том, что он станет лидером в команде – это будет следующей его задачей. В первую очередь Войтек игрок с опытом игры в КХЛ, он демонстрирует высокий уровень игры и уже выигрывал Кубок Гагарина, что немаловажно», — сказал Кинэн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар Войтек Вольски Майк Кинэн
Новости. Хоккей
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