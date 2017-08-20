Кознев: все знают про рейтинг клубов, с финансами у «Северстали» никаких проблем

Директор «Северстали» Алексей Кознев сообщил, что клуб не испытывает финансовых затруднений, а также рассказал о работе с болельщиками.

«С моим приходом подобралась команда, которая организовала работу и службы маркетинга и пресс-службы. По прошлом сезоне в лиге отмечали, что по маркетингу наша команда действительно, можно сказать, завоевала место в плей-офф. Второй год проводим фестиваль «Severstal family». Если в прошлом году такой отдачи от наших болельщиков не было, то в этом все откликнулись. Интерес есть, хотим ежегодно проводить этот праздник.

Сегодня, 20 августа, президент «Северстали» Александр Николаевич Кряталов встретился с командой и достаточно ярко настроил хоккеистов на новый сезон. Все обязательства, которые на себя клуб берёт, выполняются. Для игроков созданы максимальные комфортные условия. Действительно, задача стоит попасть в плей-офф, а дальше идёт борьба за медали и кубки. Все знают про рейтинг, задают много вопросов. Что касается финансов, то у «Северстали» никаких проблем нет, зарплата даже на день раньше приходит. Всё финансирование на себя взяла компания «Северсталь», так что у нас полностью частный клуб», — передаёт слова Кознева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.