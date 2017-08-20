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Рэмзи: словацкие игроки НХЛ увидят прогресс сборной и захотят играть в ней

20 августа 2017, воскресенье. 21:37 Хоккей

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи считает, что игроки НХЛ захотят играть за национальную команду, когда увидят её прогресс.

«На прошедшем чемпионате мира за Словакию не играли хоккеисты НХЛ? Надеюсь, что в будущем, если они будут свободны, то захотят приехать в команду к Миро Шатану (генеральный менеджер сборной. — Прим. „Чемпионата“.) и мне. Миро будет больше общаться с игроками НХЛ, но я надеюсь, они увидят, что мы делаем здесь, прогресс команды, и захотят участвовать. Мы видим рост этих молодых ребят, они становятся лучше, и я хотел бы видеть их в своей команде», — приводятся слова Рэмзи на официальном сайте ИИХФ.

Крейг Рэмзи назначен новым главным тренером сборной Словакии
Источник: IIHF Сообщить об ошибке
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Сборная Словакии — Хоккей
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