Защитник сборной России U18 Никита Охотюк продолжит карьеру в OHL

Защитник Никита Охотюк продолжит карьеру в клубе OHL «Оттава 67», сообщается на официальном сайте клуба.



16-летний Охотюк был выбран на импорт-драфте CHL 2017 года в первом раунде под общим 16-м номером. На мемориале Ивана Глинки 2017 года он был капитаном сборной России, принял участие в пяти матчах и набрал 3 (1+2) очка. Россияне заняли четвёртое место, проиграв в матче за бронзу Швеции со счётом 3:4 ОТ. Сезон-2016/17 защитник провёл в МХЛ за «Белых Медведей», в 19 матчах набрав 4 (1+3) очка.

Охотюк: под конец мемориала Глинки сборной России, видимо, не хватило сил