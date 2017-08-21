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Скабелка: благодарны президенту «Авангарда» за жёсткий ответ на все выдумки

21 августа 2017, понедельник. 09:00 Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги предсезонной работы и высказался о готовности команды к сезону-2017/18.

«Нам было важно на домашнем турнире порадовать омских болельщиков, пройти исторический турнир без остановок. Это удалось, благодарен команде. Работа выполнена в полном объёме, ни к одному из хоккеистов претензий нет, ничего менять не стал бы.

После Астаны никто не нервничал. Наверное, впервые в моей тренерской карьере на этом этапе предсезонки мы проводили такой плотный турнир, но никаких задач в плане результата не ставилось. Слухи о конфликтах внутри команды не удивили. Таковы особенности больших клубов. Тренерский штаб благодарен президенту «Авангарда», который после турнира в Астане дал жёсткий ответ на все выдумки в Интернете и поддержал команду.

В команде очень хорошая конкуренция, все ребята заряжены, все лупятся за команду, за места в составе. Есть сложности с определением заявки. Очень важно, чтобы те игроки, которые не будут включены в состав на матч, чувствовали себя полноценными боевыми единицами. В «Сибири» была кардинально другая ситуация — иногда не хватало игроков на четыре пятёрки.

Первые три встречи омского турнира мы провели в составе, близком к оптимальному. Небольшие перестановки в линии обороны еще возможны, ведь на матчи чемпионата мы, скорее всего, будем заявлять семь защитников и 13 нападающих. В нашей защите есть ещё и Дервук с Назаркиным, так что конкуренция в обороне очень хорошая. Молодёжь создаёт более опытным игрокам очень серьезную конкуренцию. И в атаке нам есть о чём поразмышлять. Меня, как тренера, работа Манукяна и Жукенова полностью устроила. Ребята вцепились в свои места, сражаются, пашут. Как и Семёнов, другие молодые игроки. Идут последние тренировки, определяемся с составом, отрабатываем систему игры. Штаб прекрасно понимает свою ответственность перед клубом и его многочисленными болельщиками. Ждём всех на трибунах «Омск Арены». Команда к сезону готова», — цитирует тренера Russia-Hockey.

Скабелка: игроки «Авангарда» друг за друга лупятся — это самое важное
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Андрей Скабелка Владимир Шалаев
Новости. Хоккей
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