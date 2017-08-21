Гареев: «Салават» готов к первому матчу, с «Адмиралом» играли и до этого

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев высказался о предстоящем 22 августа стартовом матче команды в регулярном чемпионате КХЛ с «Адмиралом» и подвёл итог предсезонной подготовки.



«Плодотворно поработали, всё шло по плану. Думаю, команда готова к первому матчу. С «Адмиралом» играли и до этого. Там сейчас много новых игроков, возможно, кто-то не играл на Кубке, и вообще другая команда выйдет.

Комфортный старт? Естественно, надо побеждать, брать очки, тем более что при своих болельщиках проигрывать нельзя. Очень повезло, что дома начинаем, может, легче вкатимся. Но потом также 10 игр на выезде, никакого преимущества особо нет», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.