Защитник Баркер подписал однолетний контракт со «Слованом»

Защитник Кэм Баркер подписал контракт со словацким клубом Континентальной хоккейной лиги «Слован». Соглашение между игроком и братиславской командой рассчитано на год.



31-летний канадский хоккеист выступал за команду из Братиславы с 2014 по 2016 год, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром команды среди защитников с 40 очками. В сезоне-2016/17 Баркер выступал за астанинский «Барыс» — 16 очков в 55 матчах «регулярки», 2 очка в 10 матчах плей-офф. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Баркер провёл 177 матчей и набрал в них 83 очка.

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