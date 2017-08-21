«Югра»: мы объединились, чтобы доказать — нашему округу нужен хоккей

Хоккейный клуб «Югра» представил проморолик к 10-му сезону КХЛ.

«Наш регион — это богатая недрами земля, невероятной красоты природа, самобытная культура народов Севера и сильный характер его жителей. Преодоление себя, крепость духа, национальный колорит и наши болельщики – всё это легло в основу сюжета. В новый сезон мы вступаем полными сил и азарта, спортивной злости и уверенности в своих возможностях. Обновлённый тренерский штаб во главе с Игорем Захаркиным провёл большую работу в подготовке к чемпионату. Этот сезон не будет простым, но югорчане не из тех, кто боится трудностей. Поэтому мы все объединились, чтобы доказать — нашему округу нужен хоккей! Мы покажем, что способны на большее. Мы принимаем вызов», — сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

Видео также доступно на официальном канале клуба в YouTube.