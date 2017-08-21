Бабенко: был счастлив, когда узнал, что “Лада” выкупила права на меня у ЦСКА

Нападающий “Лады” Егор Бабенко прокомментировал свой переход в команду.



“Я был счастлив, когда узнал, что “Лада” выкупила права на меня у ЦСКА. Переговорил с генеральным менеджером, собрал вещи и прилетел. Мне очень приятно, что болельщики в Тольятти про меня не забыли и на протяжении двух лет в Америке поддерживали, писали. Это очень помогало во время сезона. Рад оказаться в звене с Денисом Зерновым и Георгием Белоусовым. Они хорошие партнёры, помогают мне освоиться. Мы сыгрываемся, понимаем друг друга, получаем удовольствие от игры. Да, местами я передерживаю шайбу, но это предсезонные игры, в сезоне буду больше играть в пас, и всё будет отлично. Я знаю свои ошибки и буду работать над их устранением”, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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