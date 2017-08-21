Чернышенко: клубы могут выводить 2 вернувшихся из НХЛ игроков из-под потолка з/п

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о правиле выведения игроков из-под потолка зарплат.



«Межсезонье было мощным, девять турниров были международными, в двух играла сборная Канады. Интрига в чемпионате будет серьёзной. Уверен, что этот календарь, который все называют самым удачным из компромиссных олимпийских, покажет свою эффективность. Действительно, он был создан с целью обеспечить максимальное время для подготовки сборной. Мы заждались побед на Олимпиаде, рассчитываем на золото.



Вопрос о выводе из-под потолка зарплат игроков, у которых заканчивались контракты в НХЛ, или свободных агентов, поднимался на совете директоров. Заочным голосованием было принято решение, что два игрока из каждого клуба при условии возвращения из НХЛ могут быть выведены из-под потолка зарплат в этом сезоне», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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