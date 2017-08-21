Защитник Николай Белов приглашён в тренировочный лагерь «Флориды»

30-летний защитник Николай Белов получил приглашение в тренинг-кемп «Флориды Пантерз», которая подпишет с россиянином пробный контракт.



Белов никогда не играл в НХЛ, но стал обладателем кубка Гагарина вместе со СКА (сезон-2014/15), а свой последний сезон провёл в составе челябинского «Трактора» (59 матчей, 8 голов, 7 передач, «+1»).



«Клуб пытается предпринять шаги по увеличению глубины состава. В этом свете Белов может стать вполне качественным и недорогим дополнением», — отметил обозреватель Miami Herald Джордж Ричардс.