Дацюк: думали, может, кубок открытия сразу в турне брать?

Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА (4:2) в матче за Кубок открытия КХЛ.



«Первый матч тяжёлый, много эмоций. Ковальчук сказал, что СКА боялся ЦСКА? Да он шутил, это сто процентов. Думаю, по первой смене было видно, что никто никого не боится и играют равные команды. Первый матч для всех был важен. Решали, что делать с кубком — брать или нет. Может, сразу в турне? Вообще говоря, надо отходить от стереотипов и примет, не так много фотографий с трофеями. Не знаю, почему на предсезонке не стали кубок брать, меня не было.



Чувствую себя намного лучше, ребята поддерживают, помогают, подбадривают. В такой команде, как СКА, намного легче возвращаться. Новички замечательно сыграли, все выступили хорошо, ещё будут раскрываться. Только сейчас узнал, что будет лишь один матч с ЦСКА в «регулярке», хотелось бы побольше таких встреч. Интересно было бы и для зрителей, и для хоккеистов», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия