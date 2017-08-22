«Салават» подписал контракты с тремя молодыми игроками

Вернувшийся из Западной хоккейной лиги защитник Анатолий Елизаров подписал двусторонний контракт сроком на два года с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В межсезонье игрок находился в клубе на пробном контракте.



Также уфимский клуб заключил двустороннее соглашение на однолетний срок с нападающим Александром Ренёвым и трёхсторонний контракт сроком на один год с нападающим Егором Сорокиным.



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