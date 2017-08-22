Величкин: Григоренко перенёс две операции, сегодня он в полном порядке

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал подписание просмотрового контракта с форвардом Игорем Григоренко.

«Мы подписали просмотровый контракт на месяц, пока говорить о чём-то рано. У него была травма серьёзная, лечился, перенёс две операции, сегодня он в полном порядке, но физически надо дальше смотреть. Мы оценим и примем решение, рисков нет никаких, ни у нас, ни у него», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Перед стартом сезона «Автомобилист» расторг контракт с Григоренко «по семейным обстоятельствам».

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