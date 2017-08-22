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Молодёжный КМ: «Оцеларжи» одолел «МОДО», «Йокерит» победил «Давос»

22 августа 2017, вторник. 15:20 Хоккей

Взял старт очередной игровой день Кубка мира среди молодёжных команд. Команда «Оцеларжи» из Тршинеца праздновала победу над шведской командой «МОДО». Встреча завершилась со счётом 5:3. Ранее шведы уступили «Красной Армии» (2:5) и «Снежным Барсам» (1:5). Чешская команда ранее на турнире уступила «Снежным Барсам» (1:2) и «Красной Армии» (0:6).

Молодёжный Кубок Мира
22 августа 2017, вторник. 13:00 МСК
МОДО-мол.
Эрншельдсвик, Швеция
3 : 5 1:2, 1:1, 1:2
Оцеларжи Тршинец-мол.
Тршинец, Чехия
0:1 – Руфер (Пшибила) – 06:53 (5x4), 0:2 – Крзак (Каукич) – 07:46 (5x5), 1:2 – Эст-Петтерссон (Мюллер) – 16:06 (5x4), 2:2 – Эрикссон (Острём) – 20:31 (5x4), 2:3 – Каукич (Стухлик) – 21:54 (5x5), 2:4 – Калус (Мах, Кофронь) – 40:57 (5x5), 2:5 – Мах (Петерек, Найсар) – 47:54 (5x5), 3:5 – Градин (Аронссон, Мюллер) – 56:22 (4x3)

В параллельном матче финский «Йокерит» взял верх над швейцарским «Давосом». Встреча завершилась со счётом 3:2. Ранее финны проиграли «Авто» (2:8) и ХК «Рига» (3:5). Швейцарская команда одолела ХК «Рига» (4:1) и уступила «Авто» (3:4 Б).

Молодёжный Кубок Мира
22 августа 2017, вторник. 13:00 МСК
Йокерит-мол.
Хельсинки, Финляндия
3 : 2 1:0, 1:0, 1:2
Давос-мол.
Давос, Швейцария
1:0 – Кууре (Аррак, Хирвонен) – 16:12 (5x4), 2:0 – Мустонен (Кууре) – 27:50 (5x5), 3:0 – Хенрикссон (Аррак) – 48:34 (5x4), 3:1 – Ведер (Егер) – 53:05 (5x5), 3:2 – Веттер – 58:16 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок мира среди молодёжных команд
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
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