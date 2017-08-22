Молодёжный КМ: «Оцеларжи» одолел «МОДО», «Йокерит» победил «Давос»

Взял старт очередной игровой день Кубка мира среди молодёжных команд. Команда «Оцеларжи» из Тршинеца праздновала победу над шведской командой «МОДО». Встреча завершилась со счётом 5:3. Ранее шведы уступили «Красной Армии» (2:5) и «Снежным Барсам» (1:5). Чешская команда ранее на турнире уступила «Снежным Барсам» (1:2) и «Красной Армии» (0:6).

В параллельном матче финский «Йокерит» взял верх над швейцарским «Давосом». Встреча завершилась со счётом 3:2. Ранее финны проиграли «Авто» (2:8) и ХК «Рига» (3:5). Швейцарская команда одолела ХК «Рига» (4:1) и уступила «Авто» (3:4 Б).