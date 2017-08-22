Салак: два периода я не очень хорошо себя чувствовал. Сильно нервничал

Голкипер «Сибири» Александр Салак прокомментировал итоги победного домашнего матча со «Спартаком» (3:1).

«Очень эмоциональный день получился, я очень рад, что мы смогли выиграть. Конечно, очень нелегко начинать сезон, но это касается всех команд. Скажу правду: два периода я не очень хорошо себя чувствовал в игре, но слава богу, что всё обошлось удачно. Сильно нервничал, я давно не играл. «Регулярка» – это всегда другая игра, если сравнивать с предсезонными матчами. Что касается пропущенного гола, то соперник пошёл с правой стороны, бросил верхом – я просто не успел среагировать. Три очка есть три очка, я уже забыл это пропущенную шайбу.

Тяжело ли начинать сезон летом, когда на льду жарко и душно? Конечно, но все об этом знают. В марте играть, конечно, лучше. А ещё лучше в апреле, когда идёт плей-офф», — передаёт слова Салака корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.