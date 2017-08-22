Скабелка: игроки «Авангарда» правильно отреагировали на второй период

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал игру с рижским «Динамо», в котором его команда добилась победы (3:1).

«Хороший хоккей был сегодня вечером. «Динамо» — неуступчивая, быстрая команда, у них хорошие легионеры и местные воспитанники. Мы серьёзно готовились к старту сезона, но это первый матч, как всегда в таких играх было много сумбура.

В первом периоде не удалось реализовать много моментов, во втором уже рижане контролировали игру, нас подвели невынужденные удаления. Третий период с самого начала проводили в атаке, я рад, что ребята правильно отреагировали на второй игровой отрезок.

Нельзя говорить, что нам не хватило везения в первых двух периодах. В воротах у соперника играет мастер, это его заслуга в том, что нам не удалось забить", — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.