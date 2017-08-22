Эверберг: может, я не такой мастеровитый, но на пятачке чувствую себя прекрасно

Нападающий «Авангарда» Деннис Эверберг подвёл итоги игры с рижским «Динамо» (3:1), рассказал о своих сильных сторонах и оценил команду соперника.

«Думаю, мы начали сегодня немного пассивно, вы наверняка заметили, что ничего особенного на льду не происходило. Перед третьим периодом мы решили, что уже пора браться за дело и пошли забивать. Когда нам удаётся выхватить победу в конце игры, переломить ход встречи, это замечательно, потому что мы демонстрируем характер.

Регулярный чемпионат – это то, что ты ждёшь всю предсезонку, то, к чему ты готовишься. Какое-то время требуется на адаптацию к новой команде, новой игре. Да, может, я не лучшим образом показывал себя в межсезонье, но сейчас тот самый момент, когда нужно демонстрировать все свои умения, и я рад, что мне удалось забросить две шайбы. Ещё на ранних стадиях карьеры я понял, что неплохо играю на пятачке и у ворот. Может, я не такой мастеровитый, но у ворот себя чувствую прекрасно.

Что могу сказать о сопернике? «Динамо» отличается от шведских и американских команд, с которыми я играл. Они не так много давили на нас, больше отсиживались в своей зоне, но пока мне их не с кем сравнить», — передаёт слова Эверберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.