Молодёжный КМ: «Красная Армия» обыграла «Снежных Барсов», «Авто» — «Ригу»
22 августа 2017, вторник. 19:58
Хоккей
Завершились очередные матчи молодёжного Кубка мира. «Авто» одержал уверенную победу над ХК «Рига» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юрий Муравьёв, сделавший дубль, а также Антон Кошелев, Владимир Кузнецов и Владислав Бухаров. Единственный гол рижан забил Даниэль Берзиньш.
Молодёжный Кубок Мира
22 августа 2017, вторник. 17:00 МСК
Авто
Екатеринбург, Россия
5 : 1
1:1, 1:0, 3:0
0:1 – Берзиньш (Смирнов, Гринбергс) – 12:14 (5x5), 1:1 – Муравьёв (Шишков, Кошелев) – 18:36 (5x4), 2:1 – Кошелев (Петраков) – 24:28 (5x5), 3:1 – Кузнецов (Шишков, Щемеров) – 47:45 (5x5), 4:1 – Бухаров (Седов) – 48:46 (5x5), 5:1 – Муравьёв (Кузнецов, Кошелев) – 56:17 (5x5)
«Красная Армия» разгромила «Снежных Барсов» со счётом 7:2, проигрывая по ходу встречи в две шайбы.
У «армейцев» отличились Егор Филин, оформивший дубль, а также Никита Макеев, Никита Ртищев, Михаил Мещеряков, Павел Карнаухов и Даниил Лобанов. Голы казахстанской команды на счету Артура Гатиятова и Батырлана Муратова.
Молодёжный Кубок Мира
22 августа 2017, вторник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва, Россия
7 : 2
0:1, 3:1, 4:0
Снежные Барсы
Астана, Казахстан
0:1 – Гатиятов (Мусабаев) – 17:10 (5x5), 0:2 – Муратов (Данияр) – 23:55 (5x5), 1:2 – Макеев (Филин) – 24:20 (5x5), 2:2 – Ртищев (Макеев) – 38:40 (5x4), 3:2 – Филин (Лобанов, Летов) – 39:18 (5x5), 4:2 – Мещеряков – 48:12 (5x5), 5:2 – Филин – 49:33 (5x5), 6:2 – Карнаухов (Чмыхов, Макеев) – 54:02 (5x4), 7:2 – Лобанов (Дёмин, Филин) – 56:09 (4x3)
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