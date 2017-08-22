Стали известны все четвертьфинальные пары молодёжного Кубка мира

Завершился групповой этап молодёжного Кубка мира по хоккею. В обеих группах первые места заняли российские команды МХЛ — «Авто» и «Красная Армия».

В группе В действующие чемпионы МХЛ заработали девять очков из девяти возможных, одержав три победы и ни разу не проиграв. Второе место заняли «Снежные Барсы» (6). У чешского «Тршинеца» три балла, шведский «МОДО» замыкает квартет, не набрав ни одного очка.

«Авто» с двумя победами в основное время и одной по буллитам возглавил группу А. Дебютант турнира, швейцарский «Давос», с четырьмя очками занял второе место. ХК «Рига» и «Йокерит» набрали по три очка, но рижане выиграли очную встречу с финнами и потому в итоговой таблице заняли третье место.

Распределение команд на первый раунд плей-офф:

«Авто» (Россия) – «МОДО» (Швеция).

«Давос» (Швейцария) – «Тршинец» (Чехия).

«Красная Армия» (Россия) – «Йокерит» (Финляндия).

«Снежные Барсы» (Казахстан) – ХК «Рига» (Латвия).

Четвертьфинальные матчи пройдут 24 августа.