Захаркин: «Югра» преодолела пораженческий тренд, который нас преследовал

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ).

«Нам было важно выиграть, потому что мы боремся не только с соперниками, но и за наших зрителей.

В начале встречи чувствовалось нервное состояние игроков. Скамейка, можно сказать, вибрировала. Тем более соперник забил нам очень простой и быстрый гол. Поэтому действия ребят были скованными, хоть желания более чем хватало. И оно, в конечном итоге, превратилось в игровое преимущество, а затем нам удалось забить. Мы пытались выиграть в основное время встречи, но та игровая модель, которую мы предложили хоккеистам, пока не до конца отработана.

Самое главное, что сегодня – и это заслуга ребят – преодолён пораженческий тренд, преследовавший нас в последних матчах. Надеюсь, этот груз ответственности с ребят упадёт и они станут играть лучше", — цитирует Захаркина пресс-служба «Северстали».

«Югра» одолела «Северсталь» в овертайме, Королёв сделал дубль

Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале «Югры» в YouTube.