«Сухарь» Ежова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Амуром»

«Нефтехимик» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:0.

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Павел Порядин открыл счёт во втором периоде матча, а на старте третьего игрового отрезка Олег Пиганович реализовал большинство «Нефтехимика». Вратарь Илья Ежов провёл матч на ноль, отразив 26 бросков.



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Вы также можете посмотреть видео лучших моментов матча на официальном сайте КХЛ.