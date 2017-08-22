Кагарлицкий: если «Северсталь» хочет попасть в плей-офф, надо прилично добавить

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Югры» (1:2 ОТ).

«Мы полностью провалили второй период, считаю. И он стал ключевым. В третьей двадцатиминутке мы смогли улучшить игру, но, к сожалению, не настолько, чтобы победить.

В раздевалке тренер сказал, что мы сыграли неплохо, но нужно ещё работать. Ещё есть куда стремиться, что улучшать, потому что, если хотим попасть в плей-офф, нам надо прилично добавить.

Почему мало бросали? Где-то улучшали позицию. А в целом, мне кажется, мы мало и плохо контролировали шайбу. У «Югры» с этим компонентом было лучше, они больше и бросали. К следующему матчу нам надо улучшить реализацию большинства и контроль шайбы. Нужно создавать больше опасных моментов. Будем больше бросать – больше забьём", — цитирует Кагарлицкого пресс-служба клуба.