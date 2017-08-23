Питерс: в первый день я убедился, что у нас взаимопонимание с Озолиньшем

Вратарь рижского «Динамо» Джастин Питерс высказался о переходе в команду, работе под руководством Сандиса Озолиньша и фаворите ОИ-2018.

«Рига – очень красивый город. В клубе ко мне хорошо относятся и делают всё, чтобы мне было комфортно. В команде замечательный тренерский штаб. Я начал вести переговоры с «Динамо» в конце июня. Было понятно сразу, что рижане хотят меня подписать, и я тоже был заинтересован играть в таком чудесном городе, как Рига. Единственные сомнения касались моей семьи – моя жена беременна, и сейчас она находится в Америке, было сложно оставить её там. Если говорить с сугубо профессиональной точки зрения, никаких колебаний не было.

Я думаю, что самое главное – здесь нужно понимать, когда играть агрессивно, а когда нет. В КХЛ часто отдают длинные передачи, поэтому не всегда стоит далеко выезжать из ворот. Мне нужно быть терпеливым, поскольку форварды используют длинные пасы. Здесь такой стиль. Большое количество североамериканцев? Мне приятно, поскольку я могу общаться на английском языке, но все игроки в той или иной мере его знают. Это помогает мне влиться в коллектив. Плюс клуб всегда заботится о том, чтобы у нас был переводчик. Это здорово.

Озолиньш? Иметь тренера, у которого есть такой опыт игры в НХЛ, – это очень здорово. Он молод, он хочет учиться, он стремится сделать команду лучше. В первый же день, когда я прибыл сюда, Сандис сразу отвёл меня в сторону и убедился, что есть у нас взаимопонимание. Мы прекрасно общаемся. Я думаю, что у Сандиса очень много схожего с другими тренерами – он очень хорошо подготовлен. И это знак хорошего наставника. У него есть план на каждый день, это позволяет нам становиться лучше. Мне нравится такой подход.

Это будет особенная Олимпиада, поскольку игроки НХЛ не смогут поехать в Корею. Главный фаворит? Я думаю, что Россия, у них очень много отличных игроков. Команда Олега Знарка будет очень хороша на Играх. Ещё отмечу Швецию. В остальном – кто знает?» — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.