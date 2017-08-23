Луонго: теперь я могу тренироваться изо всех сил, нет проблем

Вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго рассказал о подготовке к сезону-2017/18. Хоккеист перенёс операцию на бедре в мае.



«Я готов получить полноценную летнюю подготовку. Это здорово, что я смог вернуться. Идёт вторая неделя моих тренировок. Теперь я понимаю, что могу тренироваться изо всех сил и у меня не будет никаких проблем.

Мне будет важно показывать лучший результат. В прошлом году я не показывал своей лучшей игры, которую должен был. После того что я пережил в прошлом году, я знаю, что должен оставаться сильным, выполнять все упражнения, чтобы убедиться, что мышцы бедра остаются сильными», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.