Ни один клуб КХЛ не забрал Йюнге из списка отказов

Клубы Континентальной хоккейной лиги не проявили интереса к шведскому форварду Рикарду Йюнге, переведённому «Куньлунь Ред Стар» в список отказов. Таким образом, игрок продолжит работу в команде Высшей хоккейной лиги «КРС Хэйлунцзян», являющейся фарм-клубом китайской команды КХЛ. Сезон-2016/17 форвард провёл в «Нефтехимике», набрав 40 очков в 57 матчах.
«Ни один клуб КХЛ не забрал форварда Рикарда Йюнге, хоккеист продолжит работу в команде ВХЛ «КРС Хэйлунцзян», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».
«Куньлунь» перевёл Рикарда Йюнге в список отказов