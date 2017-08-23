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«Металлург» Мг потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста»

23 августа 2017, среда. 19:31 Хоккей

Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:5.

После двух периодов хозяева лидировали со счётом 2:1, у «Магнитки» забитыми голами отметились Сергей Мозякин и Мэтт Эллисон, у «Автомобилиста» заброшенная шайба на счету Алексея Михнова. Однако в третьей двадцатиминутке гостям удалось забросить сразу четыре шайбы: отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко и Франсис Паре.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 августа 2017, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 5 1:1, 1:0, 0:4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Михнов (Торченюк, Гареев) – 11:27 (5x5), 1:1 – Мозякин – 13:13 (5x4), 2:1 – Эллисон (Осала) – 38:27 (4x5), 2:2 – Обидин (Чесалин) – 44:44 (5x5), 2:3 – Голышев (Бек, Мегалинский) – 45:33 (5x5), 2:4 – Кучерявенко (Тичар) – 52:50 (5x5), 2:5 – Паре – 57:49 (en)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Металлург Мг
Новости. Хоккей
23 августа 2017, среда
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