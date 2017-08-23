«Металлург» Мг потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста»

Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:5.



После двух периодов хозяева лидировали со счётом 2:1, у «Магнитки» забитыми голами отметились Сергей Мозякин и Мэтт Эллисон, у «Автомобилиста» заброшенная шайба на счету Алексея Михнова. Однако в третьей двадцатиминутке гостям удалось забросить сразу четыре шайбы: отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко и Франсис Паре.



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