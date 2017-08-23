Крикунов: «Автомобилист» хотел хорошо сыграть первую игру, немного повезло

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после победы в матче с магнитогорским «Металлургом» (5:2).



«Скажу, что мы хотели сыграть хорошо первую игру, старались ребята, пропустили гол впятером от четверых и немного подрастерялись. Но собрались на третий период. Там ещё и немного повезло, когда Кучерявенко бросал и шайба заскочила в ворота от ноги защитника. А так — что? Начало чемпионата. Первая игра. Сыграли, удачно забили, выиграли», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».



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