Хиетанен: от нас ушли некоторые ребята, но «Динамо» смотрится сильным

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (4:3 Б).



«Конечно, первая игра всегда тяжёлая, но сегодня мы смогли победить. Хорошим вышел третий период. Провалили второй отрезок, в котором мы дали сопернику забить лёгкие голы. Почему так получилось? Возможно, из-за того, что эта была первая официальная игра. Но главное, что мы победили.



«Динамо» стало слабее по сравнению с предыдущим сезоном? Да, от нас ушли некоторые ребята, но команда смотрится сильной. К нам пришли ребята из других клубов и нашей молодёжной команды. Мы будем идти от игры к игре. Вообще, атмосфера у нас хорошая.



ЦСКА – очень сильная команда. Мы должны быть готовы к очень тяжёлой работе, если мы хотим победить в этом матче. Завтра мы на нём сосредоточимся и будем к нему готовы», — передаёт слова Хиетанена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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