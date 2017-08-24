Николай Жердев подписал с «Нефтехимиком» полноценный контракт на год

Нападающий Николай Жердев подписал с «Нефтехимиком» полноценный контракт, соглашение рассчитано на один год, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее игрок был в команде на просмотровом контракте.

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В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 226 (76+150) баллов за результативность в 388 играх.

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