Назаров: договорились с Жердевым, что, если выдержит подготовку, будет играть

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал подписание полноценного однолетнего соглашения с форвардом Николаем Жердевым.

Николай Жердев подписал с «Нефтехимиком» полноценный контракт на год

«Летом у Николая Жердева была небольшая травма. У нас с ним состоялся разговор, в котором я обрисовал ситуацию. Мы договорились, что если Коля выдержит месяц подготовки, то будет играть в нашей команде. Он уже выдержал три недели, осталось совсем чуть-чуть. В итоге менеджмент нашего клуба и агент Жердева пришли к общему мнению, с хоккеистом заключён полноценный контракт. Моя задача – привести Николая в нормальное функциональное состояние, а показывать классный хоккей он умеет, что уже не раз всем доказывал», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 226 (76+150) баллов за результативность в 388 играх.

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