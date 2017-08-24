Нападающий Евгений Григоренко заключил полноценный контракт с «Адмиралом»

Нападающий Евгений Григоренко прошёл просмотр в «Адмирале» и подписал с клубом полноценное соглашение до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба. Новичок будет выступать за «моряков» под 38-м номером.

В прошлом сезоне 25-летний Григоренко выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». В общей сложности 24-летний игрок провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись в них одной заброшенной шайбой. Половину сезона он пропустил из-за травмы.