Стали известны составы «Торпедо» и «Югры» на очную встречу

Опубликованы составы на матч ханты-мансийской «Югры» и нижегородского «Торпедо», который начнётся сегодня в 17:00 мск.
«Югра»:
Проскуряков (Фокин);
Лекомцев — Шуляков, Панов — Макаров — Скачков;
Штайнох — Валентенко, Савинайнен — Курьянов — Королёв;
Угольников — Перетягин, Морин — Майоров — Анкудинов;
Меляков — Шэн, Варфоломеев — Ильин — Купцов.
«Торпедо»:
Галимов (Лисутин);
Баранцев — Кундратек, Еглич — Дугин — Даугавиньш;
Курбатов — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин;
Мамашев — Потапов, Лазарев — Грачёв — Костицын;
Балдаев — Шураков, Ураков — Рассказов — Кулёмин.
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