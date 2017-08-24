Вайсфельд: думаю, что Кубалику лучше бы играть в КХЛ, но держать его не стали

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал расторжение контракта с Домиником Кубаликом.



«Откровенно говоря, достаточно сложная ситуация. Наша атакующая линия, конечно, не пострадает. Подписывая Кубалика, мы имели в виду, что не очень понимали, как там с Хартикайненом, восстановится ли он сразу. Слава богу, Хартикайнен готов играть.



Доминик — очень перспективный молодой игрок, и у него всё впереди. И это не наша была инициатива расторгнуть контракт. Просто мы не могли ему гарантировать, что он будет играть 100 процентов матчей. А он хотел иметь больше практики. Мы поговорили, и он решил для себя, что для его прогресса будет лучше поиграть в Европе несколько лет. Говорил, что потом с удовольствием вернётся сюда.



Честно говоря, у меня другая точка зрения относительно его прогресса. Я думал, что ему лучше играть в КХЛ. Но, учитывая интересы клуба с одной стороны, мы должны учитывать и интересы, желания игрока. Человек должен получать удовольствие от процесса. А просто так его держать, понимая, что он здесь, а голова его в другом месте, смысла нет», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

«Салават» расторг контракт с нападающим Кубаликом