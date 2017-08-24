Озолиньш: поражения на старте сезона проверяют характер «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).



«Мы начали игру хорошо. Атаковали много, создавали моменты. Во втором периоде немного потеряли концентрацию, из-за чего получили удаления. Пропустив, собрались, продолжали атаковать, но не сумели реализовать свои острые моменты. Эти поражения на старте сезона не должны подрывать веру игроков в себя. Впереди ещё долгий сезон. Есть какие-то моменты, которые не выглядят хорошо в таблице, но они проверяют характер коллектива. Они и создают команду», — приводит слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»