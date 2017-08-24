Бергстрём: у «Сибири» перехлёстывали эмоции, нужно было играть умнее

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Бергстрём прокомментировал домашний матч с рижским «Динамо» (2:1), в котором он стал автором победной шайбы.



«Я согласен с тем, что это была далеко не лучшая игра «Сибири». Наши действия оставляли желать много лучшего. Мы очень старались действовать с максимальной отдачей, но иногда желание и эмоции перехлёстывали. Необходимо было выкладываться, но действовать с умом. В итоге всё закончилось хорошо, мы заработали три очка, поэтому есть чувство удовлетворения. В меньшинстве удалось сыграть удачно, восемь минут вчетвером мы «убили», есть небольшой плюс.



Почему рижане имели такое ощутимое преимущество по ходу матча? Не знаю. Матч был достаточно равным, и у меня нет ответа на этот вопрос. Нужно извлечь уроки и стать лучше. Мы победили во встрече, в которой действовали не слишком здорово. Надеюсь, что в следующем матче в субботу «Сибирь» сможет играть более уверенно и получить очередну порцию энергии от болельщиков. Что касается моего гола, то я получил хороший пас от Ивана Верещагина, решил не объезжать защитника, потому что до ворот было близко. Получилось бросить с нужным усилием, хотя лёд в конце игры уже был не слишком хорошим. Шайба подскочила, бросок получился неожиданным для вратаря.



Постепенно наша тройка с Закриссоном и Сигарёвым начинает прибавлять, мы уже действуем лучше, чем во время предсезонки. В большинстве мы не смогли забить, но добились того, чтобы соперник остался втроём против пятерых. Нужно умнее действовать в равных составах, мы об этом много разговариваем – надеюсь, что это поможет», — передаёт слова Бергстрёма корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»