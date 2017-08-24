Кристо: «Динамо» сможет одержать много побед, если будет играть так и дальше

Нападающий рижского «Динамо» Дэнни Кристо поделился впечатлениями от выездного матча с новосибирской «Сибирью» (2:1).



«Считаю, что «Динамо» играло очень неплохо, но результат, конечно, расстраивает. Такое количество моментов не реализовали! Особенно это касается первого периода. Ближе к концу пошли удаления, а поздний пропущенный гол не дал возможности отыграться. Увы, при хорошей игре мы уступили в двух матчах подряд. Незадолго до концовки главный тренер говорил нам, что нужно стараться меньше терять шайбу, не допускать «обрезов». Это было непросто, чувствовалась усталость, но мы пытались держать шайбу в глубине чужой зоны. Тем не менее думаю, что, если «Динамо» будет играть так и дальше, мы сможем одержать много побед», — передаёт слова Кристо корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»