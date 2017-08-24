Гулявцев: доволен игрой «Северстали», но пока очки по зёрнышку собираем

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал встречу с «Авангардом», в которой его команда уступила в овертайме (0:1).



«Получился хороший матч, хоть и без голов, но с обилием моментов. Ребята молодцы, выдержали план на игру, доволен дисциплиной, всего два удаления получили, это для нас редкость. Могли выиграть в основное время, был момент в концовке, но у «Авангарда» здорово сыграл вратарь. Заработали очередное очко, хотелось бы больше, но пока по зёрнышку их собираем.



То, что проиграли две игры подряд в овертайме, это не тенденция, а стечение обстоятельств. В Ханты-Мансийске проиграли в меньшинстве, а сегодня ошибся наш игрок. Ну что ж теперь, его казнить, что ли?



Макар Хабаров хорошо влился в игру, заткнул ту дырочку в составе, которая у нас появилась. Сыграл достаточно надёжно, но сильно хвалить не буду молодого игрока», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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