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«Югра» уступила «Торпедо» на домашнем льду

24 августа 2017, четверг. 19:18 Хоккей

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 1:3.

«Торпедо» удалось забить по голу в первом и втором периодах, шайбы на свой счёт записали Геннадий Столяров и Кирилл Рассказов. В третьем периоде Антон Королёв отыграл один гол, но шайба Владимира Галузина поставила точку в матче.

Для «Торпедо» игра стала первой в сезоне, «Югра» ранее сыграла с «Северсталью», одержав победу в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

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Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
1 : 3 0:1, 0:1, 1:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Столяров (Кундратек, Паршин) – 16:24 (5x5), 0:2 – Рассказов (Григорьев, Ураков) – 37:21 (5x5), 1:2 – Королёв (Курьянов) – 49:50 (5x4), 1:3 – Галузин (Столяров, Паршин) – 59:38 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Торпедо ХК Югра
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