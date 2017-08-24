«Югра» уступила «Торпедо» на домашнем льду

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 1:3.



«Торпедо» удалось забить по голу в первом и втором периодах, шайбы на свой счёт записали Геннадий Столяров и Кирилл Рассказов. В третьем периоде Антон Королёв отыграл один гол, но шайба Владимира Галузина поставила точку в матче.



Для «Торпедо» игра стала первой в сезоне, «Югра» ранее сыграла с «Северсталью», одержав победу в овертайме со счётом 2:1 ОТ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.