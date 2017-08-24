«Ак Барс» — «Куньлунь»: Кулда подрался с Абросимовым

В матче казанского «Ак Барса» и китайского «Куньлунь Ред Стар» произошла драка между защитниками Романом Абросимовым и Артуром Кулдой. Оба хоккеиста получили 5-минутные штрафы за драку, Кулда также был наказан на две минуты за грубость.
В матче продолжается третий период, счёт 2:2.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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