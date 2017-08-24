Назаров: всегда тяжело играем с «Адмиралом», но в концовке нам повезло

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги после победы в матче с «Адмиралом» (3:2).



«Мы настраивали ребят на матч с прямым конкурентом. Всегда тяжело играем с «Адмиралом». Матч получился тяжёлым. Все понимают цену очков на старте сезона… Ребята старались, что-то получалось, что-то нет. В конце матча нам повезло.



Сыгранность команды на данном этапе? Мы сыграли 10 матчей в предсезонке и два в чемпионате. На старте чемпионата каждая игра от ножа. Если не выложишься, то не повезёт и не выиграешь. Поэтому надо сделать всё: и выкладываться и, чтобы везло», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» в упорной встрече вырвал победу у «Адмирала»