175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Назаров: всегда тяжело играем с «Адмиралом», но в концовке нам повезло

24 августа 2017, четверг. 22:41 Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги после победы в матче с «Адмиралом» (3:2).

«Мы настраивали ребят на матч с прямым конкурентом. Всегда тяжело играем с «Адмиралом». Матч получился тяжёлым. Все понимают цену очков на старте сезона… Ребята старались, что-то получалось, что-то нет. В конце матча нам повезло.

Сыгранность команды на данном этапе? Мы сыграли 10 матчей в предсезонке и два в чемпионате. На старте чемпионата каждая игра от ножа. Если не выложишься, то не повезёт и не выиграешь. Поэтому надо сделать всё: и выкладываться и, чтобы везло», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» в упорной встрече вырвал победу у «Адмирала»
Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Нефтехимик Андрей Назаров
Новости. Хоккей
24 августа 2017, четверг
23:58 Билялетдинов: игра получилась зрелищной, начал «Ак Барс» робко
23:49 Кинэн: для 24 августа это была отличная игра, хороший темп
23:34 Брагин: моментами сборная выглядела неплохо, но к одному знаменателю не пришли
23:26 Марков: в первой игре «Ак Барса» было много нервозности, будем добавлять
23:10 Андриевский: в третьем периоде «Адмирал» наделал много ошибок в средней зоне
22:52 «Слован» подписал контракты с Депре и Щербатовым
22:41 Назаров: всегда тяжело играем с «Адмиралом», но в концовке нам повезло
22:33 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:23 ХК «Сочи» одолел «Амур» в серии буллитов
21:54 Захаркин: «Югра» оказалась совершенно не готовой к матчу, зрелище было жалким
21:40 Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»
21:24 «Нефтехимик» в упорной встрече вырвал победу у «Адмирала»
21:11 «Ак Барс» — «Куньлунь»: Кулда подрался с Абросимовым
21:09 Сборная России U20 одолела Швецию на Турнире четырёх наций
21:02 Скудра: такие матчи «Торпедо» должно выигрывать более уверенно
20:51 Е. Корешков: у «Барыса» было больше моментов, но и у «Спартака» они были
20:26 Епанчинцев: «Спартак» владел инициативой и создавал моменты, но не забил
19:59 Лукаш Козак дисквалифицирован на три матча, Джастин Фонтейн — на один
19:35 Молодёжный КМ: МОДО и «Снежные Барсы» прошли в полуфинал, «Авто» выбыл
19:23 Петерссон: я рад, что удалось забросить, но «Авангард» сегодня потерял очко
19:18 «Югра» уступила «Торпедо» на домашнем льду
19:13 М. Хабаров: в принципе, в МХЛ и КХЛ всё одинаково
19:03 Скабелка: победа в овертайме – тоже победа, я доволен результатом
18:58 Гулявцев: доволен игрой «Северстали», но пока очки по зёрнышку собираем
18:56 «Барыс» в своём первом матче сезона обыграл «Спартак», у Сен-Пьера — дубль
18:49 Кристо: «Динамо» сможет одержать много побед, если будет играть так и дальше
18:44 Левицкий: спасибо боженьке и Салаку, «Сибирь» провела ужасный матч
18:40 Бергстрём: у «Сибири» перехлёстывали эмоции, нужно было играть умнее
18:36 П. Зубов: «Динамо» переигрывало «Сибирь», хоккейный бог был на нашей стороне
18:35 Озолиньш: поражения на старте сезона проверяют характер «Динамо»
18:35 Вайсфельд: думаю, что Кубалику лучше бы играть в КХЛ, но держать его не стали
18:22 «Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь», Фурх сделал шат-аут
18:09 Кубалик: попросил «Салават» отпустить меня поиграть, клуб пошёл навстречу
17:47 Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»
17:41 Максим Соловьёв подписал полноценный контракт с московским «Динамо»
17:41 Селянне: Толванен сделал фантастический хет-трик, я знал, что о нём услышат
17:34 «Салават» расторг контракт с нападающим Кубаликом
17:07 «Амур» вновь подписал контракт с защитником Максимом Кондратьевым
17:00 Лисовец: у Дуайера понятная система, но минскому «Динамо» нужно работать
16:39 О. Типпет: могу бороться за место в составе «Флориды», у меня потенциал Кессела
16:13 Стали известны составы «Торпедо» и «Югры» на очную встречу
15:58 22 игрока женской сборной России отправились в Швецию на Турнир четырёх наций
15:53 Игроки «Северстали» поздравили металлургический комбинат с днём основания
15:46 Молодёжный КМ: «Красная Армия» и «Оцеларжи» стали первыми полуфиналистами
15:15 «Авангард» направит запрос в УМВД в связи с запретом продажи пива на арене
Все новости RSS
Партнерский контент