Мартемьянов: два периода доминировала одна команда – «Сочи»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги после поражения в матче с ХК «Сочи» (1:2 Б).



«Команду хозяев поздравляю с победой. Два периода доминировала одна команда – «Сочи». Очень хорошо организованная, бойцовская, с характером. Видно, что ребята были заряжены. Мы, к сожалению, два периода провалили, в актив можно занести третий плюс овертайм. Спасибо тем ребятам, кто сражался, они об этом знают. Спасибо нашему вратарю — команду оставил в игре. Хотелось бы, чтобы люди сделали выводы и улучшали свою игру. Не до всех достучались. Думаю, что для болельщиков игра была интересной, держала в напряжении. Мы третий период провели более-менее на своём уровне. Два периода нас просто не было», — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

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