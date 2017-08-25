Манукян: я в матче со Швецией несколько шансов не использовал

Нападающий молодежной сборной России Артём Манукян прокомментировал победу над Швецией (3:2 ОТ) в рамках Турнира четырёх наций.



«Вышли с хорошим настроем, сразу дважды забили. Не стал бы говорить, что такое начало нас расслабило — пропускали-то в меньшинстве, а своё большинство так ни разу и не реализовали. Думаю, мы были ближе к победе в основное время, создали больше моментов, но удалось забить только дважды. Я вот, в частности, несколько шансов не использовал. Можно сказать, за эти промахи исправился в овертайме. Настраивался на гол, старался больше лезть на ворота. Хорошо, что получилось забросить победную шайбу», — цитирует игрока официальный сайт Федерации хоккея России.

Брагин: моментами сборная выглядела неплохо, но к одному знаменателю не пришли