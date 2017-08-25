Вестерлунд: «Салават» сыграл с «Адмиралом» не так хорошо, должны извлечь уроки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Уфимская команда начала сезон с победы над «Адмиралом» (3:1).



«У Гончарова небольшое повреждение, поэтому он не в составе. Петрищев в порядке, он сыграет.

Несмотря на победу в первом матче, мы сыграли не так хорошо. Теперь мы должны извлечь уроки из первой игры. Спустя пару дней перед второй игрой лучше как физическое состояние, так и психологическое. Мы, тренеры, всегда хотим, чтобы команда создавала моменты и улучшала игру. Но мы в самом начале пути и должны дать игрокам время. Игра в большинстве в первой игре была хорошей, мы создавали моменты. Конечно, мы хотим её улучшать.

Отъезд Кубалика? Это было его решение и желание. Он видел ситуацию в команде. Я должен уважать это», — цитирует тренера официальный сайт клуба.