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Ш. Бабаев: у Артюхина есть предложения, но он не хочет ошибиться с клубом

25 августа 2017, пятница. 17:00 Хоккей

Агент Шуми Бабаев рассказал, есть ли предложения от клубов КХЛ у его клиента Евгения Артюхина.

«У Артюхина есть предложения от клубов КХЛ. О том, чтобы завершить карьеру, речи даже не идёт. Евгений поддерживает форму, тренируется с другими свободными агентами и ребятами из НХЛ. С помощью тренера по катанию он совершенствует свои навыки. Однако мы пока не принимаем предложениий, выбираем, потому что Артюхин не хочет ошибиться с выбором клуба. Думаю, уже в течение сентября он подпишет контракт», — сказал Бабаев с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

34-летний Артюхин в сезоне-2016/17 выступал за «Сибирь», набрав 9 (4+5) очков в 54 играх.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгений Артюхин Шуми Бабаев
Новости. Хоккей
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