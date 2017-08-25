ЦСКА разгромил «Динамо» в московском дерби, забросив шесть шайб

ЦСКА одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в начале второго «армейцы» трижды поразили ворота соперника менее, чем за две минуты — отличились Мэт Робинсон, Антон Бурдасов и Михаил Григоренко. Вскоре Андрей Кутейкин отыграл одну шайбу, но до конца двадцатиминутки ЦСКА довёл счёт до крупного, удачные броски нанесли Андрей Светлаков и Андрей Кузьменко. В третьем периоде окончательный результат установил Константин Окулов.

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