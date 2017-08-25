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Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после игры «Динамо» — ЦСКА

25 августа 2017, пятница. 22:03 Хоккей

Матч между московским «Динамо» и ЦСКА завершился со счётом 6:1 в пользу «армейцев». Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию пресс-конференции главных тренеров игравших команд – Владимира Воробьёва и Игоря Никитина.

Бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне, ранее они обыграли «Витязь» со счётом 4:3 Б. «Армейская» команда одержала вторую победу в трёх играх. В матче открытия ЦСКА уступил СКА (2:4), а затем взял верх над «Локомотивом» (2:1 Б).

ЦСКА разгромил «Динамо» в московском дерби, забросив шесть шайб

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК ЦСКА Владимир Воробьёв Игорь Никитин
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
22:32 Тихонов: на Ковальчука можно положиться, к Олимпиаде он готов
22:31 В. Воробьёв: не смогли дать бой ЦСКА, провал во втором периоде сломал игру
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Шестёркин: СКА и «Йокерит» — две равные команды, нам повезло больше
22:27 Никитин: ЦСКА вальяжно начал, но сумел перестроиться — и преимущество пришло
22:25 Знарок: готовились закрыть Толванена, Зубарев и Войнов не полетят на выезд
22:24 Ялонен: СКА не уступает по уровню командам НХЛ
22:16 Поклонницы Капризова и нарядный волк — в фотообзоре «Динамо» — ЦСКА
22:09 И. Бочаров: ужасные впечатления от дебюта в КХЛ, ведь «Динамо» проиграло
22:08 Гола Семёнова хватило «Витязю» для победы над минским «Динамо»
22:03 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после игры «Динамо» — ЦСКА
21:57 Блум: «Адмирал» делает те же ошибки, что и в межсезонье, надо исправляться
21:52 СКА взял верх над «Йокеритом», Шестёркин оформил «сухарь»
21:50 ЦСКА разгромил «Динамо» в московском дерби, забросив шесть шайб
21:33 Молодёжная сборная России одолела финнов на Турнире четырёх наций
21:29 Дубль Контиолы помог «Локомотиву» одержать крупную победу над «Слованом»
21:03 Вратарь Иван Бочаров дебютировал в КХЛ, заменив Ерёменко в матче с ЦСКА
20:51 Женская сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций
20:40 «Лада» дома обыграла «Автомобилист», Бочаров набрал два очка
20:22 СКА произвёл выстрел из пушки на арене после гола Ковальчука
20:18 Гатиятулин: начало сезона — видно, что у «Трактора» есть нервозность
20:08 И. Воробьёв: «Магнитка» много работает над большинством, нужно время
19:54 Филиппи: у нас с «Трактором» будет много игр, мы послали им правильное сообщение
19:52 Мозякин стал первым игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах КХЛ
19:27 Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»
19:26 «Нью-Джерси» заключил контракт с нападающим Стэффордом на один год и $ 800 тыс.
19:11 Буллит «Локомотива» в ворота ЦСКА в матче в Ярославле признан ошибочным
18:45 Шестёркин, Чудинов, Дергачёв сыграют за СКА в матче со «Йокеритом»
18:23 Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии и подпишет контракт на пять лет
18:22 Шалунов, Шумаков и Ничушкин не попали в состав ЦСКА на матч с «Динамо»
18:01 Нападающий «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на два матча и оштрафован
17:32 Нападающие рижского «Динамо» Гиллис и Гальярди получили травмы
17:18 Каменский: новые регионы стремятся попасть в число участников Ночной лиги
17:00 Ш. Бабаев: у Артюхина есть предложения, но он не хочет ошибиться с клубом
16:33 «Магнитка» и «Трактор» назвали составы на очный матч
16:32 Лукашенко: шальных денег больше не будет, этому разбою надо положить конец
15:42 Ткачёв: начало положено, «Ак Барсу» нужно много работать, и всё будет хорошо
14:56 Ш. Бабаев: Атанасью рассматривает предложения из КХЛ, советуясь с Дацюком
14:35 Первая гигапиксельная панорама хоккейного матча КХЛ
14:09 Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартует 2 сентября в Москве
14:05 Лукашенко: я особо не напрягаюсь по поводу старта «Динамо» Мн в этом сезоне
13:52 Ночная хоккейная лига представила логотип седьмого сезона
13:24 Толванен: надо думать только о хоккее и поменьше читать СМИ
13:05 А. Кулда: Абросимову что-то не понравилось, я принял бой
12:44 Игнатушкин: ЦСКА стал более креативным, наш тренерский штаб разберёт их игру
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