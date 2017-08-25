Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после игры «Динамо» — ЦСКА

Матч между московским «Динамо» и ЦСКА завершился со счётом 6:1 в пользу «армейцев». Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию пресс-конференции главных тренеров игравших команд – Владимира Воробьёва и Игоря Никитина.

Бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне, ранее они обыграли «Витязь» со счётом 4:3 Б. «Армейская» команда одержала вторую победу в трёх играх. В матче открытия ЦСКА уступил СКА (2:4), а затем взял верх над «Локомотивом» (2:1 Б).

ЦСКА разгромил «Динамо» в московском дерби, забросив шесть шайб

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