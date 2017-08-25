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Шестёркин: СКА и «Йокерит» — две равные команды, нам повезло больше

25 августа 2017, пятница. 22:27 Хоккей

Вратарь СКА Игорь Шестёркин прокомментировал победу над «Йокеритом» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обычные эмоции, рядовой матч, ребята выложились, отражали много бросков. Сильно за это им благодарен. Во время предсезонки громили «Йокерит», сейчас получилось сложнее, тогда все под нагрузками были. С «Йокеритом» мы две равные команды, просто в этот раз нам повезло больше. Пушка разве стреляла? Я не слышал», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА взял верх над «Йокеритом», Шестёркин оформил «сухарь»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК СКА Игорь Шестёркин
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
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