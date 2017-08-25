Калинин: во втором периоде СКА упустил инициативу, мало владел шайбой

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу над «Йокеритом» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во втором периоде немного упустили инициативу, мало владели шайбой, дали «Йокериту» бросать по воротам, были какие-то потери. В третьем хорошо перестроили игру, шайбы на себя принимали, старались бросать по воротам, нагружать вратаря.

Поначалу было много сумбура в моём звене, но тренер сказал, что надо успокоиться, играть в свою игру. Когда выходили на лёд, мы создавали много моментов. Широков забил – нормально», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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