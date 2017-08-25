Окулов: не могу сказать, что «Динамо» — мой клиент, просто партнёры помогают

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:1) и свои 4 (1+3) очка.

«Матч не получился лёгким. Очень сильный соперник. У нас пошло, удалось забить. Нельзя говорить, что мы намного выше классом, чем «Динамо». Всякое может случиться. Поймали их на сменах, где-то подсело звено соперника.

Как я могу расстраиваться, если попаду под ротацию? Это вопрос тренеру. Его задача и работа. Моё дело — выходить и играть. Забил «Динамо» на Кубке мэра, но не могу сказать, что эта команда – мой клиент. Просто много помогают партнёры. Стараюсь отличаться в играх с любым соперником. Приятно, что забил сегодня. В начале сезона всегда немножко нервничаешь, а такие вещи придают уверенности. Рад за нас всех», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.